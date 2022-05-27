В МОН рассказали, как будет проходить вступительная кампания-2022

В МОН рассказали, как будет проходить вступительная кампания-2022
Фото: Flickr

Министерство образования и науки разработало инфографики для быстрого доступа к актуальной информации о вступительной кампании 2022 года, сообщает Деловая столица.

Графические пояснения опубликованы на сайте Минобразования.

1. Вместо традиционных вступительных экзаменов (ВНО, ЕВЭ/ЕСВИ) в 2022 году запланировано проведение следующих тестирований:

  • национального мультипредметного теста (НМТ) для получения высшего образования на основе полного общего среднего образования на все специальности (бюджетные места), конъюнктурные и медицинские специальности (в частности, контракт);
  • магистерского комплексного теста (МКТ) для поступления в магистратуру на специальности 081 "Право" и 293 "Международное право";
  • магистрского теста учебной компетентности (МТУК) для поступления в магистратуру по специальностям отраслей знаний 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения" (кроме специальности 293 "Международное право").

Национальный мультипредметный тест (НМТ) пройдет в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам (украинский язык, математика, история Украины).

Блоки НМТ
Блоки НМТ

2. Чтобы иностранцу поступить в университет Украины в 2022 году, нужно сделать 5 шагов.

Поступление иностранцев
Поступление иностранцев

3. Национальный мультипредметный тест будет проходить в три сессии:

  • основная: 18 июля – 10 августа;
  • дополнительная: 16 – 20 августа;
  • специальная: 12 – 16 сентября.
НМТ будет проходить в три сессии
НМТ будет проходить в три сессии

4. До 7 июня (включительно) будет продолжаться этап подтверждения участия в основной сессии НМТ, который будет осуществляться через информационную страницу:

  • с 20 мая по 7 июня;
  • с 21 июня по 7 июля.
Подтверждение участия в основной сессии НМТ
Подтверждение участия в основной сессии НМТ

Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня 2022 года не смогут подтвердить свое участие в НМТ, не смогут принять участие в основной сессии тестирования.

Только после прохождения двух этапов в подтверждение участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения НМТ.

5. Предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 21 области Украины и Киеве. Также утвержден перечень зарубежных пунктов для сдачи НМТ. Провести тестирование планируют в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

6. Для поступления в магистратуру по специальностям 081 "Право" и 293 "Международное право" в 2022 г. предусмотрено проведение магистерского комплексного теста (МКТ). Испытание будет содержать два блока задач: по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский по выбору поступающего) и права. Зарегистрироваться для сдачи МТНК и МКТ потенциальные магистры смогут с 27 июня по 18 июля включительно, обратившись в приемную комиссию учреждения высшего образования.

Поступление в магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право"
Поступление в магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право"

7. До 20 июня заказчики подтверждают проектные объемы регионального заказа в 2022 году для профтехов.

Заказ для профтехов
Заказ для профтехов

8. Кто имеет первоочередное право использовать льготы, долгосрочные кредиты для получения образования, и какие документы подтверждают право на льготы для обучения?

Первоочередное право использовать льготы, долгосрочные кредиты для получения образования
Первоочередное право использовать льготы, долгосрочные кредиты для получения образования

9. Кто имеет право на получение социальных стипендий во время учебы?

Получение социальных стипендий
Получение социальных стипендий

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