В МОН рассказали, как будет проходить вступительная кампания-2022

Министерство образования и науки разработало инфографики для быстрого доступа к актуальной информации о вступительной кампании 2022 года, сообщает Деловая столица.

Графические пояснения опубликованы на сайте Минобразования.

1. Вместо традиционных вступительных экзаменов (ВНО, ЕВЭ/ЕСВИ) в 2022 году запланировано проведение следующих тестирований:

национального мультипредметного теста (НМТ) для получения высшего образования на основе полного общего среднего образования на все специальности (бюджетные места), конъюнктурные и медицинские специальности (в частности, контракт);

магистерского комплексного теста (МКТ) для поступления в магистратуру на специальности 081 "Право" и 293 "Международное право";

магистрского теста учебной компетентности (МТУК) для поступления в магистратуру по специальностям отраслей знаний 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения" (кроме специальности 293 "Международное право").

Национальный мультипредметный тест (НМТ) пройдет в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам (украинский язык, математика, история Украины).

Блоки НМТ

2. Чтобы иностранцу поступить в университет Украины в 2022 году, нужно сделать 5 шагов.

Поступление иностранцев

3. Национальный мультипредметный тест будет проходить в три сессии:

основная: 18 июля – 10 августа;

дополнительная: 16 – 20 августа;

специальная: 12 – 16 сентября.

НМТ будет проходить в три сессии

4. До 7 июня (включительно) будет продолжаться этап подтверждения участия в основной сессии НМТ, который будет осуществляться через информационную страницу:

с 20 мая по 7 июня;

с 21 июня по 7 июля.

Подтверждение участия в основной сессии НМТ

Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня 2022 года не смогут подтвердить свое участие в НМТ, не смогут принять участие в основной сессии тестирования.

Только после прохождения двух этапов в подтверждение участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения НМТ.

5. Предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 21 области Украины и Киеве. Также утвержден перечень зарубежных пунктов для сдачи НМТ. Провести тестирование планируют в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

6. Для поступления в магистратуру по специальностям 081 "Право" и 293 "Международное право" в 2022 г. предусмотрено проведение магистерского комплексного теста (МКТ). Испытание будет содержать два блока задач: по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский по выбору поступающего) и права. Зарегистрироваться для сдачи МТНК и МКТ потенциальные магистры смогут с 27 июня по 18 июля включительно, обратившись в приемную комиссию учреждения высшего образования.

Поступление в магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право"

7. До 20 июня заказчики подтверждают проектные объемы регионального заказа в 2022 году для профтехов.

Заказ для профтехов

8. Кто имеет первоочередное право использовать льготы, долгосрочные кредиты для получения образования, и какие документы подтверждают право на льготы для обучения?

Первоочередное право использовать льготы, долгосрочные кредиты для получения образования

9. Кто имеет право на получение социальных стипендий во время учебы?