Президент Италии: РФ должна испытывать мощное давление со стороны Европы

Президент Италии Серджо Матарелла заявил, что считает необходимым, чтобы Европа давила на Россию и подталкивала к прекращению огня и переговоров, сообщает Европейская правда.

Об этом передает издание Ansa.

Матарелла отметил, что затронул вопрос войны в разговоре с президентом Алжира, который 26 мая приезжал в Рим.

"Я отметил, что, по мнению Италии, необходимо давить на Россию, чтобы она наконец-то согласилась на перемирие. Нам нужно приблизиться к прекращению огня и переговоров. Мы верим, что это произойдет, но для этого Россия должна испытывать мощное давление со стороны Европы", - сказал Серджо Матарелла.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Италия предложила свое видение плана прекращения войны. В МИД Украины подтвердили, что такое предложение действительно было, не раскрывая деталей.

По данным итальянских журналистов, в "мирном плане" - четыре ключевых пункта-этапа, среди которых прекращение боевых действий и начало переговоров при содействии международной группы, переговоры, в которых предлагают обсудить военный нейтралитет Украины с поддержкой других стран, которые действовали бы как гаранты, и с возможностью вступления в ЕС.

Отдельно предлагают обсуждать все вопросы ОРДЛО и Крыма, хотя и не подвергая сомнению их принадлежность к Украине. Четвертым пунктом Италия предлагает новый многосторонний договор для поддержания мира и безопасности в Европе, который мог бы предотвратить конфликты в будущем.

В МИД РФ впоследствии заявили, что не получали итальянский "мирный план".

Премьер-министр Италии Марио Драги после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 26 мая заявил, что не увидел никаких признаков того, чтобы российская сторона стремилась к миру.