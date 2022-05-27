Советник мэра: в Мариуполе на территории школы подорвался подросток

26 мая на территории школы в Мариуполе взорвался российский снаряд, в результате чего погиб 12-летний мальчик, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.﻿

"В Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе по ул. Днестровской в результате детонации неразорванного российского снаряда "Град" погиб 12-летний мальчик" , – заявил он.

Советник мэра добавил, что российское оружие продолжает убивать детей Мариуполя даже после активных действий.

Андрющенко призвал взрослых быть внимательными и осторожными и каждый день напоминать детям, чтобы не касались подозрительных, незнакомых предметов, особенно похожих на снаряды, ракеты и другое оружие.