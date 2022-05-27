Спикер ОВА: РФ готовит провокации в Одесской области

Заявления РФ об открытии "гуманитарных коридоров" для зерна из заблокированных украинских портов имеют признаки ИПСО. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Все эти заявления (о гуманитарных коридорах для экспорта зерна – ред.) являются попыткой создать информационное алиби для России и имеют все признаки работы подразделений информационно-психологических спецопераций РФ" , - отметил Братчук.

Он добавил, что акватория заминирована, потому там не могут пройти корабли.



"Экономическая морская зона Украины заминирована. Россия разбрасывала в акватории Черного моря от 400 до 600 мин, периодически дрейфующих" , - сообщил спикер.

Братчук добавил, что РФ готовит провокации для обвинения Украины в создании продовольственного кризиса.