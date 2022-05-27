РосСМИ: Херсонскую и Запорожскую области перевели на телефонный код +7

Оккупированные Россией Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7, в регионы зашли новые операторы. Об этом, со ссылкой на росСМИ, сообщает Украинская правда.

В оккупационной "администрации" Запорожской области пропагандистам подтвердили:

"Область переходит на российский код +7. В регион зашел новый оператор мобильной связи".

Отмечается, что в продажу уже поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на +7.

В начале мая мобильные операторы на подконтрольной группировкам "ДНР" и "ЛНР" территориях перешли на российскую систему нумерации телефонов "+7".