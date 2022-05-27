Запорожская ОВА: Бердянск подключили к трем российским радиостанциям

Крымские инженеры подключили Бердянск к трем российским радиостанциям, в эфире которых транслируют российскую пропаганду об "освобождении".

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"В эфире радио "Крым" каждый час рассказывают новости оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, которые пропаганды называют "освобожденными"" , - говорится в сообщении.

Также в связи с захватом отделений Ощадбанка в Бердянске начали распространяться слухи, что другие украинские банки будут работать в городе только до 1 июня. Однако руководство финучреждений заверило, что отделения будут продолжать свою работу, пока будет такая возможность.