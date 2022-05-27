Китай и РФ наложили вето на новые санкции ООН против КНДР

Китай и Россия наложили вето на резолюцию ООН, предложенную США, которая ужесточает санкции против Северной Кореи в ответ на ее последние запуски межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает Радио Свобода.

Голосование в Совбезе ООН состоялось 26 мая и стало первым серьезным разногласием между пятью постоянными членами Совбеза, имеющими право вето, по резолюции о санкциях против Северной Кореи.

Совет ввел санкции после первого ядерного испытания Северной Кореи в 2006 году и в течение многих лет усиливал их, стремясь сдержать ядерную и ракетную программы КНДР.

Посол США Линда Томас-Гринфилд призвала к единству перед голосованием, назвав шесть испытаний Пхеньяном нынешних межконтинентальных баллистических ракет "угрозой для всего международного сообщества".

Китай подтвердил свое несогласие с новыми санкциями в преддверии голосования.

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай не считает, что дополнительные санкции посодействуют в реагировании на текущую ситуацию.

Китай призвал Соединенные Штаты принять "значимые практические действия" для возобновления диалога со страной и поиска политического решения ситуации на Корейском полуострове.

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