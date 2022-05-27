РосСМИ: у пользователей из РФ перестал работать Netflix без VPN

Пользователи Netflix из России в ночь с 26 на 27 мая начали сообщать о полной недоступности сервиса без VPN, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет российское издание DTF.

"Раньше сериалы и фильмы можно было смотреть из РФ, используя VPN только для регистрации и пополнения счета аккаунта - например, турецкого.

Проверка DTF показала, что сервис действительно выдает ошибку как в приложениях, так и в веб-версии. В последней на главной странице просто отображается текст "Недоступно" , - говорится в сообщении.

Netflix 6 марта объявил о прекращении работы в России, однако затем продолжал добавлять контент как с дубляжем, так и с российскими субтитрами.