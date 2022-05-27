Подоляк: третья мировая начнется в случае победы РФ в Украине
В случае победы Российской Федерации в войне против Украины начнется Третья мировая война. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает издание "Сегодня".
Подоляк считает, что Европа это поймет, поэтому Украина обязательно получит реактивное оружие.
"Если Россия не проиграет, то русский реваншизм и шовинизм будут становиться все больше. И война третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что Россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия в мире, и они захотят отомстить нам", – сказал советник главы ОП.