Подоляк: третья мировая начнется в случае победы РФ в Украине

Подоляк: третья мировая начнется в случае победы РФ в Украине
Фото: president.gov.ua

В случае победы Российской Федерации в войне против Украины начнется Третья мировая война. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает издание "Сегодня"﻿.

Подоляк считает, что Европа это поймет, поэтому Украина обязательно получит реактивное оружие.

"Если Россия не проиграет, то русский реваншизм и шовинизм будут становиться все больше. И война третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что Россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия в мире, и они захотят отомстить нам", – сказал советник главы ОП.

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