Подоляк: третья мировая начнется в случае победы РФ в Украине

В случае победы Российской Федерации в войне против Украины начнется Третья мировая война. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает издание "Сегодня"﻿.

Подоляк считает, что Европа это поймет, поэтому Украина обязательно получит реактивное оружие.