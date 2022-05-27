ГУР: война будет затягиваться

Президент России не откажется от планов окружить украинских военных на востоке и выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Не исключено, что активные боевые действия затянутся до конца года. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает Радио Свобода.

"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь или это будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи которую нам предоставляют.

Сейчас приводят многие даты. 11 сентября в России был единственный день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях. 7 октября день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс" , – говорит он.

Разные круги пытались убедить Путина не начинать войну, но этого не удалось. Он планирует руководить Россией до конца своих дней, от сценария "приемник" президент РФ давно отказался, объясняет Вадим Скибицкий.

"Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, касающиеся восстановления российской империи, он это заявил на весь мир. Его пытались убедить иностранные лидеры, были попытки убедить от политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но им это не удалось. Война, которую он хочет вести, она будет длительной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции" , - сказал представитель ГУР.

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