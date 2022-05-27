ВОЗ осудила нападения РФ на больницы в Украине

Члены Всемирной организации здравоохранения приняли резолюцию, осуждающую нападения России на учреждения здравоохранения в Украине, сообщает Корреспондент.

В резолюции осуждается "военная агрессия России против Украины, включая нападения на учреждения здравоохранения.

Документ поддержали 88 стран. Против резолюции проголосовал Китай, сама страна-агрессор Россия, а также Алжир, Беларусь, Бурунди, Эритрея, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа и Сирия. Сербия и Венгрия не голосовали.

В контррезолюции России, которая не была принята, использовано то же, что и в украинской резолюции, но не упомянуто о роли России в нападениях на учреждения здравоохранения.

Россия и ее союзники представили украинскую резолюцию как попытку политизировать этот вопрос и "превратить ВОЗ в форум для сведения счетов".