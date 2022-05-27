TechCrunch: акционеры Twitter подали в суд на Маска

Акционеры Twitter обвиняют Илона Маска в манипулировании ценой акций компании, сообщает Новое время.

Акционеры Twitter предъявили иск Илону Маску, утверждая, что он манипулировал ценой акций компании в своих интересах, пишет TechCrunch.

Соответсвующий иск был подан в среду в федеральный окружной суд Северной Калифорнии. Инвесторы компании утверждают, что Маск намеренно снизил стоимость акций компании, чтобы заключить более выгодную сделку.

"На справедливую рыночную стоимость ценных бумаг Twitter негативно повлияли ложные заявления Маска и неправомерное поведение" , — говорится в иске.

Также акционеры упоминают решение Маска отказаться от должной осмотрительности в качестве условия приобретения и его последующее подозрительно своевременное заявление о том, что Twitter исказил количество ботов на своей платформе.

"Маск несколько раз писал об этой проблеме в Twitter в прошлом, прежде чем сделать предложение о приобретении Twitter прекрасно зная о ботах" , — говорится в тексте иска.

В иске утверждается, что Маск, вероятно, пытался снизить стоимость Twitter, ставя под сомнение свои обязательства и унижая компанию.

После комментариев Маска акции Twitter также значительно упали, что, как утверждается в иске, является «крайне необычным», учитывая согласованную цену выкупа компании.

Кроме того в иске утверждается, Маск намеренно задержал подачу формы раскрытия информации, когда его доля в компании превысила 5%, что позволило ему продолжить покупать акции со скидкой.

"Пренебрежение Маска к законам о ценных бумагах демонстрирует, как можно пренебрегать законом и налоговым кодексом, чтобы накопить свое богатство за счет других американцев" , — говорится в жалобе.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск объявил о приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter после обнародования отчета компании о количестве спама.

В случае, если Маск передумает покупать Twitter, ему придется заплатить неустойку в размере $1 млрд.

Не все сотрудники компании приветствуют грядущие перемены. Недавно из Twitter уволились сразу два топ-менеджера.