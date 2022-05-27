Марин: Финляндия против ускоренного вступления Украины в ЕС

Премьер Финляндии Санна Марин отметила, что Хельсинки поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, но не считает возможным сделать для нее исключение из критериев, по которым Евросоюз принимает новых членов, сообщает Украинская правда.

Об этом она сказала в интервью финским СМИ после визита в Киев.

Санна Марин во время поездки отметила, что Украина входит в европейскую семью, Финляндия поддерживает ее на пути в ЕС.

В интервью Yle премьер конкретизировала позицию, отметив, что Финляндия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата, но без "ускоренного вступления".