FT: ЕС разрабатывает план на случай полной остановки поставок газа из РФ

В Евросоюзе разрабатывается план действий на случай, если Россия решит отрезать блок от поставок газа в этом году, ведь "любое государство может быть следующим", сообщает Экономическая правда.

Об этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила в интервью Financial Times.

По ее словам, ЕС сейчас пытается закачать как можно больше газа и сможет заменить две трети поставок России в этом году, но придется сделать больше, вдруг произойдет какое-нибудь полное прекращение поставок.

План, разрабатываемый Европейской комиссией, предусматривает меры по ограничению поставок газа для промышленности, и при этом обходит домохозяйства, рассказал FT осведомленный собеседник.

Ранее отказ платить за российский газ рублями государство-агрессор отключило от поставок Польшу, Болгарию и Финляндию.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство-член может быть следующим" , - сказала Симсон.

"Пока мы могли позаботиться о безопасности поставок этих трех государств-членов, главным образом посредством солидарности соседей".

"В этом году, если будет полный срыв, мы готовим планы на случай чрезвычайных ситуаций" , - заявила она.

На промышленность приходится 27% потребления газа в ЕС, причем крупнейшими потребителями являются химическая промышленность, керамика, пищевые продукты и стекло. Комиссия заявила, что позаботится о цепях поставок продуктов питания, безопасности и продуктов для здоровья.

В этом году ЕС получил рекордные поставки сжиженного газа, что позволило начать наполнять подземные хранилища, которые на 25 мая были заполнены на 44% по сравнению с 36% годом ранее. По словам еврокомиссара, страны быстро наращивают свои возможности для обработки СПГ.

До полномасштабного вторжения 40% поставок газа в ЕС приходилось на российское голубое топливо. Сейчас этот показатель снизился до 26%, сообщает ЕК, а цель к концу года – 13%.

К тому времени страны-члены откроют или расширят терминалы СПГ для перевалки в 19 млрд кубометров в год.