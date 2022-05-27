ОВА: ночь в Харькове прошла относительно спокойно
Российские войска продолжают обстреливать Харьковскую область. В минувшие сутки оккупанты обстреливали Харьков из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км, а также систем залпового огня.
Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, ночь в Харькове прошла относительно спокойно, пострадавших нет.
"Впрочем, враг ночью продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области. В г. Люботин в результате вражеских обстрелов повреждена школа-интернат. Также ночью был обстрелян Чугуев. Пострадали жилые дома. К счастью, жертв нет", – отметил Синегубов.
Глава ОВА призвал жителей области не расслабляться и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"Враг действует коварно и целеустремленно бьет по мирным жителям", – заметил он.
Синегубов добавляет, что на территории области продолжаются ожесточенные бои.
"На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на удержании ранее занятых позиций. На Изюмщине россияне продолжают попытки наступления. Наши защитники мужественно удерживают позиции", - отметил глава военной администрации.