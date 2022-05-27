ОВА: ночь в Харькове прошла относительно спокойно

Российские войска продолжают обстреливать Харьковскую область. В минувшие сутки оккупанты обстреливали Харьков из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км, а также систем залпового огня.

Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, ночь в Харькове прошла относительно спокойно, пострадавших нет.

"Впрочем, враг ночью продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области. В г. Люботин в результате вражеских обстрелов повреждена школа-интернат. Также ночью был обстрелян Чугуев. Пострадали жилые дома. К счастью, жертв нет" , – отметил Синегубов.

Глава ОВА призвал жителей области не расслабляться и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. "Враг действует коварно и целеустремленно бьет по мирным жителям" , – заметил он.

Синегубов добавляет, что на территории области продолжаются ожесточенные бои.