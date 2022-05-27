РФ выслала пятерых хорватских дипломатов из-за войны в Украине

Россия объявила о высылке пяти сотрудников посольства Хорватии в Москве. Поскольку Загреб помогает Украине в войне против России, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

"В МИД России был вызван посол Хорватии в РФ Томислав Цар, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления в Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму" , - говорится в сообщении.

В связи с помощью, а также "недружественными шагами Загреба", пятеро сотрудников хорватского посольства были объявлены персонами нон грата.

Напомним, 11 апреля Хорватия объявила о высылке 18 российских дипломатов и шести сотрудников административно-технического персонала.