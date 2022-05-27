В Раде хотят значительно увеличить расходы госбюджета на 2022 год

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2022 года. Расходы общего фонда предлагается увеличить на 287 млрд гривен за счет дополнительных внешних заимствований, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит проект №7413, который подан большой группой депутатов во главе с председателем бюджетного комитета Юрием Аристовым.

В частности предполагается увеличить расходы на:

национальную безопасность и оборону - 247,8 млрд гривен;

пополнение резервного фонда - 1,5 млрд гривен;

оказание помощи в рамках программы поддержки-5,8 млрд гривен;

финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по разным пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда - 20,0 млрд гривен;

предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг - 12,5 млрд гривен.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает бюджет начнет получать многомиллиардную помощь уже в июне. США предоставят 8 млрд долларов, Европейский союз 9 млрд евро.