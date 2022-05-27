KSE: за прошлую неделю оккупанты разрушили жилья более чем на $5 млрд

За неделю, закончившуюся 25 мая, сумма нанесенного инфраструктуре Украины ущерба в ходе развязанной Россией войны выросла на 8 млрд долларов и превысила 105,5 млрд дол, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

За последнюю неделю прямые потери экономики Украины выросли, прежде всего, в результате разрушения жилищной инфраструктуры – только за неделю потери превысили 5,5 млрд долларов. Всего разрушено или повреждено 44,2 млн м2 жилья, а потери составляют 39,3 млрд долларов.

Кроме дальнейшего разрушения, цифра связана с добавлением новых городов в расчет. Больше всего пострадали такие города как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск.

Увеличение суммы убытков за неделю также связано с ростом разрушений предприятий и вследствие учета ущерба, нанесенного украинскому ритейлу.

Общая сумма прямого задокументированного ущерба украинских предприятий уже достигает 11.3 млрд долл., или +591 млн долларов в неделю. С начала полномасштабной войны РФ против Украины повреждено или разрушено не менее 227 предприятий, заводов и фабрик.

Относительно ритейла, в результате войны пострадало не менее 2910 торговых точек, а суммарный ущерб составил 1.4 млрд дол. Эти счета сделаны KSE Institute, на основе исследования, проведенного Украинским советом торговых центров и Ассоциацией ритейлеров Украины.

Ущерб от повреждения или потери легковых автомобилей составляет почти 1.6 млрд долл. – это почти 105 тысяч автомобилей украинцев, прежде всего в Донецкой, Харьковской, Луганской, Черниговской и Киевской областях.

С 24 февраля было повреждено или разрушено 23.8 тыс км дорог, 6.3 тыс железнодорожных путей и 41 железнодорожный мост, 643 учреждения здравоохранения, 1123 учебных заведения, 621 детсад, 192 культурных и 115 религиозных сооружений, 178 складов, 99 админпостроек, 28 нефтебаз, 19 торговых центров.

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, в частности – косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.

Предоставить информацию о потерях инфраструктуры можно на сайте "Россия заплатит", а также с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".