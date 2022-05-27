ГОС: в Донецкой и Луганской областях за сутки погибли 13 гражданских

В Донецкой и Луганской областях за сутки 26 мая российские захватчики убили 13 человек, еще 15 ранены. Об этом, со ссылкой на Группировку Объединенных сил, сообщает Укринформ.

«За минувшие сутки, 26 мая, обстрелы российских войск потерпели 55 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Под вражескими обстрелами погибают мирные люди: за сутки российские военные преступники убили 13 гражданских людей, еще по меньшей мере 15 человек были ранены» , - говорится в сообщении.

Враг разрушил и повредил 169 гражданских объектов, среди которых 137 жилых домов, 12 частных предприятий, механический цех рудника «Артемсоль», пожарная часть со специальной техникой, гаражи, автомобили, а также школа, база отдыха, гостиничный комплекс «Лисичанск» и Дом техники, в котором расположен центр гуманитарной помощи Лисичанска.

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, входящие в состав ГОС, за сутки ликвидировали шесть пожаров, вспыхнувших в Донецкой области в результате вражеских обстрелов: в Соледаре, Святогорске и Крестище. В Луганской области из-за интенсивных обстрелов тушение пожаров невозможно.

Пиротехники обнаружили и обезвредили 32 взрывоопасных предмета в Покровском и Северодонецком районах.

За минувшие сутки из районов ведения боевых действий спасатели эвакуировали 759 человек.