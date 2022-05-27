Швеция и Финляндия могут не стать кандидатами в НАТО в июне

Швеция и Финляндия могут принять участие в саммите Североатлантического альянса в Мадриде, который пройдет 29 и 30 июня. Однако вряд ли страны смогут получить статус кандидата на членство в НАТО, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Швеция и Финляндия не станут кандидатами в НАТО, если до 28 июня не выполнят требования Турции.

"Моя цель - ускорить процесс расширения Альянса, и у нас еще есть на это время" ,- сказал Столтенберг.

Напомним, ранее один из ближайших соратников Эрдогана заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО является совершенно ненужным и несвоевременным. Этот шаг станет причиной для продолжения войны в Украине.

Отметим, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

В свою очередь Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.