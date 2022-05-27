Турция передала Финляндии и Швеции перечень своих "беспокойств"

Во время трехсторонней встречи в Анкаре турецкая сторона передала представителям Финляндии и Швеции документ, где изложены беспокойства и ожидания Турции "по вопросу их поддержки терроризма", сообщает Укринформ.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал журналистам после визита в Палестину.

"Мы предоставили шведской и финской делегациям на переговорах четкий, конкретный документ, где изложены наши беспокойства и ожидания по вопросу их поддержки терроризма… Если они изъявят желание отвечать нашим ожиданиям, мы будем работать в рамках того же механизма" , - сказал министр.

По его словам, документ будет передан представителями делегаций правительствам Финляндии и Швеции.

"Мы доказали документальную поддержку, которую они (Финляндия и Швеция - ред.) оказывают Рабочей партии Курдистана (PKK) и курдским отрядам народной самообороны (YPG). Мы доказали существование различных террористических организаций, в частности Революционной народно-освободительной партии-фронта (DHKP- C), PKK/YPG, партии "Демократический союз" (PYD) и FETÖ" , – сказал Чавушоглу.

Также в документе говорится о санкциях, наложенных на Турцию в оборонной промышленности.

Чавушоглу выразил надежду, что страны будут реагировать на него должным образом и в ближайшее время переговоры продолжатся.