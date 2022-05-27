Глава МИД Северной Македонии посетил Ирпень
Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи находится с визитом в Киеве, в рамках которого посетил также освобожденный Ирпень, сообщает Европейская правда.
Османи анонсировал возобновление работы посольства Северной Македонии в Киеве, а также призвал к расследованию преступлений российских военных.
"Северная Македония твердо поддерживает мужественный украинский народ… Город Ирпень – наглядное доказательство того, что российская агрессия является тяжким нарушением международного права. Атаки против гражданского населения – это военное преступление, и за него должна быть ответственность", – заявил он.