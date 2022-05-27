Глава МИД Северной Македонии посетил Ирпень

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи находится с визитом в Киеве, в рамках которого посетил также освобожденный Ирпень, сообщает Европейская правда.

Османи анонсировал возобновление работы посольства Северной Македонии в Киеве, а также призвал к расследованию преступлений российских военных.

The devastation witnessed tdy in #Irpin is beyond words. Targeting civilians is a war crime and totally unacceptable. The perpetrators must be held accountable. @DmytroKuleba pic.twitter.com/McyF8TCT7Z — Bujar Osmani (@Bujar_O) May 27, 2022