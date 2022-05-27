ОГП: установлена личность военного РФ, издевавшегося над жителями Черниговщины

Правоохранители установили личность военнослужащего вооруженных сил РФ, издевавшегося над жителями села Вишневое Черниговской области, и сообщили ему о подозрении. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Отмечается, что ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, группа военнослужащих РФ, находясь в с. Вишневое Черниговского района, жестоко обращалась с гражданским населением.

"Они неоднократно задерживали и наносили телесные повреждения одному из жителей села. Дважды потерпевшего больше суток удерживали в морозную погоду в неотапливаемом складском помещении, где над ним издевались и избивали прикладами автоматов. Его мать пожилого возраста держали в грузовом отделении автомобиля" , - отмечает ОГП. ﻿

Также оккупанты завладели транспортным средством мужчины, которым перевозили награбленное у местных жителей имущество.

В настоящее время устанавливаются другие военные ВС РФ, причастные к совершению преступлений против мирного населения.