"Укрзализныця" добавила ночной поезд из Киева в польский Перемышль

Укрзализныця назначает ночной поезд, который будет курсировать из Киева в польский Перемышль, он будет иметь удобные пересадки на поезда в другие города Польши, а также Австрии, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд будет отправляться с 11 июня из Киева в 19:48 и прибывать в Перемышль на следующий день в 07:21. В обратном направлении поезд начнет курсировать с 12 июня, отправиться в 18:39 и прибывать в Киев в 09:21.

У пассажиров будет удобная пересадка на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии. Так, по прибытии в 07:21 в Перемышль можно пересесть в 10:21 на поезд Интерсити № 105 Перемышль - Вена - Грац.

Также можно пересесть на поезд Интерсити №3804 Перемышль — Щецин, курсирующий, в частности, через города Краков, Катовице, Вроцлав, Зеленая Гура, Щецин.

В обратном направлении можно воспользоваться поездами, курсирующими Польшей и Австрией, для пересадки на поезд № 54/53 Перемышль — Киев.

Так, поезд № 104 Грац - Вена - Перемышль отправляется в 05:26 из Граца и в 08:10 из Вены и прибывает в Перемышль в 17:03. Поезд № 73104 Вроцлав - Перемышль отправляется в 09:10 и прибывает в Перемышль в 16:59. Он делает остановки, в частности, в Кракове, Тарнуве и Дембице.

В УЗ напомнили, что с 1 июня изменяются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок Польшей. С первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в такие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув. Другие правила бесплатного использования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными.