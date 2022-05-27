Подоляк – иностранным партнерам: пора передать Украине РСЗО

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал иностранных партнеров выслать Украине более мощное оружие для противостояния российской армии.

Об этом он написал в своем Twitter, опубликовав видео с работой российского вооружения, которому приходиться противостоять украинской армии.

"На видео – работа российской огнеметной системы «Солнцепек». Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ извергам и передать Украине РСЗО?" – написал Подоляк.