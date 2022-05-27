Джонсон: РФ добивается "медленного, но ощутимого прогресса" на Донбассе
Российская Федерация добивается медленного, однако ощутимого прогресса на Донбассе. Премьер-министр Борис Джонсон призвал помочь Украине в военной сфере, сообщает РБК-Украина.
По словам премьера, президент России Владимир Путин решил добиться хоть какого-то успеха ценой больших потерь среди своих военных.
"Я думаю, что очень, очень важно, чтобы мы не убаюкивались из-за невероятного героизма украинцев, которые оттеснили русских от ворот Киева. Я боюсь, что Путин - ценой больших потерь для себя и российских военных - продолжает грызть землю на Донбассе, он продолжает постепенно, медленно, но боюсь, ощутимо продвигаться вперед", - заявил Джонсон.