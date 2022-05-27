Джонсон: РФ добивается "медленного, но ощутимого прогресса" на Донбассе

Российская Федерация добивается медленного, однако ощутимого прогресса на Донбассе. Премьер-министр Борис Джонсон призвал помочь Украине в военной сфере, сообщает РБК-Украина.

По словам премьера, президент России Владимир Путин решил добиться хоть какого-то успеха ценой больших потерь среди своих военных.