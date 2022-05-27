Делегация РФ: переговоры с Украиной "возможно, не завершены"

Глава комитета Госдумы по международным делам и участник российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Киевом находятся "на низком профиле", но не прекращены. Об этом, ссылаясь на ТАСС, сообщает Украинская правда.

"С переговорами есть определенные вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле... Этот формат, возможно, не завершен. Но я говорю максимально аккуратно", – сказал Слуцкий.

По словам Слуцкого, сначала предложения РФ встречали поддержку со стороны украинской стороны, но затем Киев "откатывал обратно" .