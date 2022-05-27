Ермак требует РСЗО: Украина расплачивается жизнями людей

Глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил западу, что Украине нужна современная реактивная система залпового огня (MLRS), и из-за промедления погибают украинцы и разрушаются города.

Об этом он написал на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"В США продолжается дискуссия по MLRS для Украины. Как пишет CNN, союзники могут передать нам передовые ракетные системы, если примут решение на следующей неделе. Мы регулярно объясняем нашим партнерам его срочность. Да, мы благодарны за артиллерию и другую помощь, но остановить русское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте нам помогут именно современные MLRS", – пишет Ермак.

Он добавил, что эти системы нужны Украине "уже на вчера" . Так же, как и системы ПВО, танки и прочее оружие, о котором Украина просит для того, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории.

"Угроза Третьей мировой войны существует, но и это можно предотвратить, если победить Россию военным путем на нашей территории, усилив давление на экономику агрессора. Нужно принимать решение быстрее, не терять время, за которое Украина расплачивается жизнью людей и разрушенными городами", – добавил глава ОП.

Ермак отмечает, что продовольственный кризис можно разрешить освобождением оккупированных территорий и разблокировкой портов.