Джонсон: миру следует сконцентрироваться на доставке Украине РСЗО

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что лидеру РФ Владимиру Путину вообще нельзя доверять. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает Укринформ.

«Как можно справиться с крокодилом, когда он в процессе поедания вашей левой ноги? Этому мужчине (Путину – ред.) совсем нельзя доверять» , - ответил Джонсон на вопрос о перспективе переговоров с Путиным.

По словам главы британского правительства, в настоящее время миру следует сконцентрировать свое внимание на доставке для Украины РСЗО, что позволит стране защититься от российской артиллерии.

«Жизненно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военной сфере» , - подчеркнул он.

В то же время Джонсон исключает вовлечение британских военных в разминирование украинских портов, добавив, что Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы помочь Украине сделать это.