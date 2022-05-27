Минцифры запустило горячую линию поддержки для перемещенных украинцев

Министерство цифровой трансформации запустило горячую линию, где можно получить информацию о помощи с жильем, получении статуса временной защиты и ведении бизнеса в 7 странах ЕС, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

А именно, дистанционно теперь можно получить консультацию по получению статуса временной защиты или других правовых оснований пребывания на территории другого государства и помощи с жильем и ресурсами поддержки трудоустройства для украинцев.

Для бизнеса будут предоставлять информацию о работе в 7 странах ЕС (Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии) и как впоследствии сделать релокейт в Украине.

На время действия пилотного проекта специалисты центров "Дія.Бізнес" будут консультировать украинцев в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии. Запросы других стран ЕС будут готовиться индивидуально.

Центр также будет предоставлять соответствующие консультации внутренне перемещенным лицам в Украине.

Получить бесплатную консультацию можно по телефонам: + 080 033 31 83 (звонки безвозмездные на территории Украины) и +48 22 266 22 75 (международный номер для звонков с территории стран ЕС, плата за звонки взимается в соответствии с тарифными условиями оператора).