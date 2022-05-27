Блинкен: Китай – самая большая угроза мировому порядку в долгосрочной перспективе

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Китай с его мощью и идеологическими ценностями является самой большой глобальной угрозой в долгосрочной перспективе.﻿ Об этом говорится в материале Politico, сообщает Европейская правда.

Блинкен очертил два конкурирующих видения того, как в будущем может выглядеть мир: одно – Китая, авторитарного однопартийного государства, второе – на основе концепции США об объединении союзников и партнеров, для которых общими ценностями являются демократия, права человека и международный порядок, основанный на правилах.

"Китай - это единственное государство, которое и стремится изменить мировой порядок, и имеет все большую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, для того, чтобы быть способным это сделать. Видение Пекина отвергло бы нас от универсальных ценностей, которые в значительной степени обеспечивали прогресс миру последние 75 лет" , - отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что США не хотят конфликта или новой холодной войны и настроены избежать и первого, и второго.

"Мы не будем пытаться лишить Китай роли великого глобального игрока, мешать ему или любой другой стране - развивать свою экономику или продвигать интересы своего народа. Однако мы будем защищать и усиливать международное право, соглашения, принципы и институции, поддерживающие мир и безопасность… и делать среду, в которой все страны, включая Штаты и Китай, могут сосуществовать и сотрудничать" , - отметил госсекретарь.

Блинкен добавил, что несмотря на все разногласия США и Китая "придется иметь дело друг с другом" в обозримом будущем и это "одни из наиболее сложных и определяющих отношений из всех, которые мы сейчас имеем в мире".

Госсекретарь отметил потенциальные риски для США и союзников, которые создает сотрудничество Китая с Россией.

"Когда РФ открыто готовилась к вторжению в Украину, президент Си и президент Путин заявили о "безграничной дружбе" со своими государствами. А на этой неделе, когда президент Байден был в Японии, Китай и РФ провели совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков в регионе" , - отметил Блинкен.

В китайском посольстве отреагировали на его слова заявлением о том, что отношения Китая и США "на определяющем перекрестке" и Пекин надеется на то, что стороны сгладят разногласия и сосредоточатся на сотрудничестве.

Речь Блинкена создает фон для предстоящего телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшие недели.