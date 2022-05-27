"Киевстар" закрывает три популярные услуги: к чему готовиться с 1 июня

С 1 июня 2022 года для абонентов Киевстара станут недоступны три акционные пакета услуг, которые были до этого довольно популярны. Речь идет о "4G 10000 МБ", "Бонусных 1000" и "Бонусных 3000 МБ", сообщает Сегодня.

Об этом информирует пресс-служба мобильного оператора.

К слову, о прекращении предоставления услуг мобильный оператор уведомит клиентов через SMS-сообщения.

Несмотря на это, украинцы имеют возможность подключить дополнительные пакеты мегабайтов мобильного интернета, если их основной пакет закончился. Мобильный оператор дает несколько предложений.

Наряду с этим, Киевстар анонсировал новый военный тарифный план "LOVE UA", который начнет действовать со 2 июня для бизнес- и контрактных клиентов. Все детали нового тарифа оператор сообщит в день запуска.

Kyivstar разрешил бесплатно звонить на некоторые номера

Ранее мы говорили, что клиенты Kyivstar могут выбрать один номер и звонить по телефону без пополнения счета и без минут в тарифе.

То есть, если на счете не будет средств или плату за тариф не снимут по каким-либо причинам, позвонить на один выбранный номер все равно можно. И за это дополнительно не снимут деньги.

Подключить услугу можно несколькими способами:

сделать это в "Мой Киевстар";

отправить запрос с выбранным номером;

позвонить по специальному номеру.

Чтобы изменить выбранный номер, необходимо отключить услугу, а затем снова подключить, только уже с новым номером. Менять его можно раз в месяц.