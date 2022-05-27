Кабмин нашел выход из топливного кризиса: где будут брать бензин

Кабинет министров решил закупить нефтепродукты за рубежом и направить их на первоочередные нужды государства и на увеличение государственного резерва. Заказчиком будет "Укрзализныця", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"В связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке принят проект постановления относительно осуществления их публичных закупок в условиях военного положения" , - написал он

Документом предусматривается, что АО "Укрзализныця", выступая в роли заказчика, осуществляет закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.

"Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные нужды государства и на увеличение государственного резерва" , - сообщил премьер.

Напомним заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма 11 мая сообщил, что дефицит бензина и дизельного топлива в Украине вскоре ликвидируют. Кроме того, будет создан отдельный стратегический запас, который невозможно будет разбомбить.

Отметим, сети АЗС 19 мая резко подняли цены на бензин и дизельное топливо после публикации постановления Кабмина об отмене государственного регулирования. Цены на бензин взлетели 51-52 гривен за литр, на дизтопливо до 57-58 гривен.