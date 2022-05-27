Андрющенко: оккупанты вывозят домой мариупольцев, выехавших в Херсон

Во временно оккупированном Херсоне власти оккупантов вместе с росгвардией проводят мероприятия по возвращению домой жителей Мариуполя. Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ рассказал советник мариупольского городского главы Петр Андрющенко.

Он добавил, что оккупационные власти "устанавливают места компактного расселения и одиночного размещения" жителей Мариуполя, а также формируют автобусы и будут направлять всех установленных горожан домой.

"Сообщайте родным и близким, кто нашел временное укрытие в Херсоне, об опасности. Лучше на несколько дней поехать в окрестные населенные пункты, до выяснения уровня угрозы. Причины и цель сейчас непонятны. Продолжаем следить и фиксировать для полного анализа и прогноза", – отметил Андрющенко.