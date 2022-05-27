ВГА: почти две трети периметра Северодонецка заняты врагом

В Северодонецке в Луганской области российские военные непрерывно обстреливают жилые кварталы и инфраструктуру, «город просто пылает», заявил руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк, сообщает Радио Свобода.

«Город воздержался, хотя минувшие сутки были достаточно жесткими. Проходили бои уже почти на окраине, на входе в город. Удалось остановить авангард орков, пытавшийся прорваться в город. Ситуация достаточно напряженная. Около двух третей периметра города заняты врагом, город находится в жесткой обороне» , – сказал Стрюк. ﻿

По его словам, российские военные последние полторы недели пытаются захватить город и только благодаря «нечеловеческим усилиям наших воинов» город удерживается.

«Последние двое суток город просто пылает, идут непрерывные обстрелы по жилым кварталам, по инфраструктуре города. Обстреливается наше крупнейшее химическое предприятие «Азот». К сожалению, есть и жертвы среди мирного населения и сотрудников «Азота». Ситуация очень тяжелая» , – сказал глава ВГА.

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