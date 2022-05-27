Правительство рассчитывает на начало действия беспошлинной торговли с Британией в июне

Министр экономики Украины Юлия Свириденко рассчитывает, что нулевая таможенная ставка на экспорт украинских товаров в Великобританию начнет действовать уже в начале июня, сообщает Европейская правда.

Об этом она сообщила в своем Facebook по результатам встречи с госсекретарем по международной торговле Великобритании Энн-Мари Тревельян.

"Рассчитываем, что уже в начале июня нулевые таможенные ставки на экспорт украинских товаров в Великобританию начнут действовать", - отметила Свириденко.

Это позволит украинским экспортерам увеличить объем вывоза продукции, добавила она.

В первую очередь речь идет о таких товарах, как мука, зерно, молочная продукция, мясо птицы и полуфабрикаты, мед, кукуруза, сахар.

В результате в страну удастся привлечь дополнительные объемы валютной выручки, что окажет положительное влияние на макрофинансовую стабильность в государстве.

В прошлом году товарооборот между Украиной и Великобританией вырос на 40%.

В апреле Британия объявила об отмене всех пошлин и ограничений на украинский экспорт по соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.

Такое решение было принято в ответ на прямое обращение украинского правительства по поводу либерализации тарифов.