Экс-глава КСУ Тупицкий объявлен в международный розыск

Подольский районный суд Киева объявил экс-главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в международный розыск. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Объявить его в розыск было решено из-за систематических уклонений от суда.

Установлено, что 17 марта он, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, уехал из страны и сейчас находится на территории Австрии. Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве.

Напомним, обвинительный акт в отношении бывшего Главы Конституционного Суда Украины был направлен в Подольский районный суд города Киева 25 мая 2021 года.

По версии следствия, в октябре 2018 года Тупицкий подкупил свидетеля, чтобы он отказался от показаний или давал ложные показания по делу о незаконном завладении «Зуевским энергомеханическим заводом».

Кроме того, в течение 2018–2019 годов он неоднократно давал следователю Генпрокуратуры в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств.