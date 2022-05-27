"Укрзализныця" добавляет рейсы на маршруте Чернигов – Нежин

"Укрзалізниця" добавляет с 30 мая еще 6 рейсов на маршруте Чернигов – Нежин и назад﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы﻿ "Укрзализныци".

Поезда из Чернигова в Нежин будут отправляться в:

6:20 (прибытие — 7:57);

13:25 (прибытие — 15:03);

17:20 (прибытие — 18:55).

Поезда из Нежина в Чернигов будут отправляться в:

8:08 (прибытие — 10:06);

12:10 (прибытие — 13:48);

20:22 (прибытие — 22:12).

Кроме того, будут курсировать рейсы по маршруту Конотоп — Нежин. Отправление из Нежина ежедневно в 15:40, прибытие в Конотоп в 17:42. Обратно из Конотопа отправление ежедневно в 18:02, прибытие в Нежин — в 20:02.