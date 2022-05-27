"Укрзализныця" добавляет рейсы на маршруте Чернигов – Нежин
"Укрзалізниця" добавляет с 30 мая еще 6 рейсов на маршруте Чернигов – Нежин и назад. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
Поезда из Чернигова в Нежин будут отправляться в:
- 6:20 (прибытие — 7:57);
- 13:25 (прибытие — 15:03);
- 17:20 (прибытие — 18:55).
Поезда из Нежина в Чернигов будут отправляться в:
- 8:08 (прибытие — 10:06);
- 12:10 (прибытие — 13:48);
- 20:22 (прибытие — 22:12).
Кроме того, будут курсировать рейсы по маршруту Конотоп — Нежин. Отправление из Нежина ежедневно в 15:40, прибытие в Конотоп в 17:42. Обратно из Конотопа отправление ежедневно в 18:02, прибытие в Нежин — в 20:02.