Китай закрыл небо для российских Boeing и Airbus

Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Об этом пишет российское агентство РБК со ссылкой на источники, сообщает Зеркало недели.

О таком решении Китая сначала сообщила компания Global Link Logistics, а позже логистический оператор «Оптималог» заявил, что получил информацию об отмене всех рейсов авиакомпаний «Авиастар Ту» и iFly из Китая. В неофициальных комментариях компании сообщалось, что самолеты «перестали соответствовать требованиям ИКАО/ИАТА», а также «нет разрешений на пользование воздушными коридорами».

В мае авиавласти Китая попросили все авиакомпании, не только российские, актуализировать электронные досье. В частности российские компании должны были подтвердить информацию, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом, в случае России это Бермудские острова.

Таких документов авиакомпании представить не смогли, поскольку исключать страны из регистрации могут только лизингодатели. Поэтому китайские авиавласти отказали в полетах на таких самолетах.