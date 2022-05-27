Кулеба считает, что Россия не хочет переговоров с Украиной
Власти РФ могут продолжать говорить, что они готовы к переговорам и поиску решения, но на это не указывает ни один из фактов. Об этом заявил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, сообщает Зеркало недели.
При этом спикер Кремля Дмитрий Песков сегодня в очередной раз обвинил Украину в том, что переговоры заморожены.
"Российские должностные лица могут продолжать говорить в СМИ, что они открыты к переговорам, что все это Украина, но это неправдивая информация. Если вы посмотрите на факты, то ни один из них не указывает на то, что РФ стремится действительно к поиску решений, к переговорам", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова Кулебы на пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи в Киеве в пятницу.
Глава МИД добавил, что Украина пыталась многократно организовать подобную встречу президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Но ни одного позитивного индикатора от РФ, который свидетельствовал бы об их готовности к проведению подобной встречи, мы не получили. Из того, что мы знаем, президент Путин настроен скорее на ведение войны, чем на ведение переговоров, потому мне трудно сказать, когда сможет состояться эта встреча. Но ни один из индикаторов сейчас не указывает на готовность России", - добавил Кулеба.