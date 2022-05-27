Кулеба считает, что Россия не хочет переговоров с Украиной

Власти РФ могут продолжать говорить, что они готовы к переговорам и поиску решения, но на это не указывает ни один из фактов. Об этом заявил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, сообщает Зеркало недели.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков сегодня в очередной раз обвинил Украину в том, что переговоры заморожены.

"Российские должностные лица могут продолжать говорить в СМИ, что они открыты к переговорам, что все это Украина, но это неправдивая информация. Если вы посмотрите на факты, то ни один из них не указывает на то, что РФ стремится действительно к поиску решений, к переговорам" , - цитирует "Интерфакс-Украина" слова Кулебы на пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи в Киеве в пятницу.

Глава МИД добавил, что Украина пыталась многократно организовать подобную встречу президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.