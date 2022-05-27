РФ и Беларусь отстранили от ЧМ-2023 по хоккею
Международная федерация хоккея продлила отстранение России и Беларуси, ранее действовавшее лишь до сентября 2022 года. Об этом говорится в заявлении Международной федерации хоккея, сообщает Украинская правда.
"Поэтому на Чемпионате мира 2023 года обеих стран не будет", - заявили в федерации.
Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но локацию сменили.
27 мая стало известно, что Чемпионат будет проведен в Латвии и Финляндии.
Ранее Международная федерация хоккея отобрала у РФ право на проведение чемпионата мира-2023.