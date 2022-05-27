РФ и Беларусь отстранили от ЧМ-2023 по хоккею

Международная федерация хоккея продлила отстранение России и Беларуси, ранее действовавшее лишь до сентября 2022 года.﻿﻿ Об этом говорится в заявлении Международной федерации хоккея, сообщает Украинская правда.

"Поэтому на Чемпионате мира 2023 года обеих стран не будет" , - заявили в федерации.

Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но локацию сменили.

27 мая стало известно, что Чемпионат будет проведен в Латвии и Финляндии.

Ранее Международная федерация хоккея отобрала у РФ право на проведение чемпионата мира-2023.