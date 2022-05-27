"Слуга" Безуглая пожаловалось СБУ на деятельность журналиста Бутусова

В Службе безопасности Украины отреагировали на обвинения народного депутата фракции «Слуга народа» Марьяны Безуглой в свою сторону из-за журналиста и главного редактора «Цензор.нет» Юрия Бутусова, сообщает Радио Свобода.

«СБУ не видит необходимого давать публичную оценку эмоциональным заявлениям отдельных политиков. В то же время обращаем особое внимание на то, что нынешние обстоятельства особенно требуют от всех граждан единства ради победы Украины» , – подчеркнули в СБУ в комментарии Радио Свобода.

В Службе безопасности также подчеркнули, что ведомство «работает исключительно в пределах своих полномочий и сейчас имеет много задач, связанных с противодействием российским захватчикам и обеспечением государственной безопасности в условиях войны».

Обращалась ли народная депутат Марьяна Безугла в СБУ с любыми заявлениями о деятельности журналиста Юрия Бутусова и регистрировались ли они, в ведомстве пока не уточнили.

27 мая народная депутат от «Слуги народа», член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая заявила, что Служба безопасности Украины должна открыть дело в отношении Юрия Бутусова через информацию, которую он распространяет. Она заявила, что «если СБУ ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова… никакая постепенная реформа уже нет смысла».

«Только перезапуск этой гнилой структуры. Полный перезапуск с частью сознательных патриотических специалистов, страдающих в системе. Иван Баканов, это позор» , – написала она в своем фейсбуке.

В ответ на это сам Юрий Бутусов написал, что заявление депутата связано с его недавней критикой в ее адрес. Он также призвал народную депутатку обратиться в СБУ с заявлением по поводу его деятельности, если у нее «есть основания для обвинений».

Сама Безуглая в комментариях к своему посту, где ей тоже предлагали написать заявление в СБУ относительно Бутусова, ответила: «Уже было».