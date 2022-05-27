Лукашенко поручил создать в Беларуси "народное ополчение"
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил создать в стране «народное ополчение», сообщает Новое время.
"Поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране «народное ополчение", — сказал он.
По его словам, для этого есть «и люди, и вооружение».
«Для нас это очень важно, тем более в нынешней обстановке, чтобы мы могли мирно… и показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный, если кто-то придет на нашу землю», - заявил министр.