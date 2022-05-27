Лукашенко поручил создать в Беларуси "народное ополчение"

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил создать в стране «народное ополчение», сообщает Новое время.

"Поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране «народное ополчение" , — сказал он.

По его словам, для этого есть «и люди, и вооружение».