Forbes: в Черном море образовался затор из-за зерна из Украины

В Черном море возле Дуная образовался многодневный затор из-за украинского зерна. Румыния не успевает оформлять суда с украинским экспортом. Об этом пишет Forbes, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что около 100 судов стоят в Черном море возле румынского порта Сулина, ожидая проведения через Сулинский морской канал. Это самый удобный и глубокий путь в дунайские порты Украины, Румынии и Молдовы. Почти треть застрявших судов должны вывезти украинские зерновые грузы из украинских портов на Дунае.

По словам основателя консалтинговой компании The Charterers Олега Солодухова, в Румынии не хватает лоцманов для проведения судов по каналу, потому что они не были готовы к увеличению украинского грузового трафика. Грузовладельцы сообщили, что румынская сторона проводит каналом не более пяти судов в сутки, что в разы меньше, чем нужно.

"‎Двухнедельный простой в устье Дуная стоит владельцам грузов около трети стоимости фрахта. Теперь судовладельцы начисляют время фрахта не с момента захода в порт, а с момента попадания в пробку" , - говорит Олег Солодухов.

Это приводит к дополнительным потерям в $150-200 тыс. на партии 3000 - 6000 тонн любого груза.

По информации источников в Мининфраструктуре, Украина предложила Румынии несколько вариантов разблокировки канала. В частности, увеличить период разрешенного движения судов на два часа - сейчас канал работает только в светлую часть суток. Также разрешить проход судов в ночное время на случай пробки и увеличить максимально допустимую скорость. Кроме того, предлагается оформлять входящие суда на рейде, пока они ожидают захода, а не в самом порту Сулина.

Также в министерстве предложили привлечь к погранично-таможенному осмотру в порту Сулина дополнительные причалы для осмотра одновременно не менее шести судов.

В то же время, Украина предложила перебазировать лоцманов из закрытых украинских портов вместе с катерами в Румынию. При этом Соколов говорит, что проблему дефицита лоцманов это не решит, поскольку на переподготовку нужно не меньше года.