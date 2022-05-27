Прокуратура: задержан корректировщик ракетного удара по Львову

Правоохранители объявили о подозрении львовянину, корректировавшему вражеский ракетный удар по городу. Подозреваемого уже отправили под арест без права внесения залога. Об этом заявили в Офисе генпрокурора, сообщает Зеркало недели.

«При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителю Львова в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)» , – информировали в ОГП﻿.

Следствие установило, что с апреля 2022 г. подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами. Он посылал им через Telegram данные о размещении военных объектов во Львове и объектах критической инфраструктуры. Злоумышленник непосредственно корректировал ракетные удары 18 апреля, в том числе по автосервису во Львове, в результате чего погибли четыре человека и четверо получили ранения.

«Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Также суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога» , – добавили в ОГП.

18 апреля около 8:30 утра по Львову ударили 4 вражеских ракеты. Тогда сообщалось, что в результате попадания одной из них по станции техобслуживания автомобилей погибли 7 мирных жителей. Кроме того, сообщалось, что всего пострадали 11 человек, среди которых 3-летний мальчик. По предварительной информации, ракеты были выпущены из Каспийского региона и имели целью повредить железнодорожную инфраструктуру города.