ГУР: РФ готовит резервистов на полигонах Воронежской области

На полигонах Воронежской области Россия ведет подготовку резервистов, возможно, для переброски их в Украину. О таких данных Главного управления разведки сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Лига.net.

Мотузяник сказал, что на полигонах Погоново и Богучар в Воронежской области России идет спешная подготовка до 1500 резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

Не исключено, что после завершения трехнедельной подготовки эти наскоро сформированные части могут быть привлечены к ведению боевых действий в Украине.