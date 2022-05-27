СБУ: у оккупантов на Харьковщине начались массовые бунты

У российских захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты, о чем свидетельствует очередной разговор оккупантов, перехваченный Службой безопасности Украины. В частности, целые подразделения отказываются идти в наступление, сообщает Зеркало недели.

«Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!» , – говорит своим командирам российский оккупант, воюющий на востоке Украины.

Из разговора следует, что это не первый подобный случай в данном полку. Для того чтобы обуздать предыдущих мятежников, их «посадили на подвал».

В СБУ также напомнили «ответчикам» о горячей линии 2402. На нее стоит звонить по телефону, чтобы сдаться в плен и сохранить свою жизнь.