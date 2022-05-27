Wiener Zeitung: канцлер Австрии сегодня переговорит с Путиным

Сегодня состоится телефонный разговор канцлера Австрии Карла Нехаммера и президента РФ Владимира Путина. Об этом, ссылаясь на Wiener Zeitung, сообщают "Вести"﻿.

Инициатива беседы исходит от австрийской стороны. Будут обсуждаться вопросы обмена пленными и создания "зеленых коридоров" для экспорта украинского зерна.

Переговоры пройдут после бесед с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Об этом Нехаммер написал у себя в Twitter.