Трасс: если Путин победит, мы больше не будем в безопасности

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс предупредила, что если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, «мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности».﻿ Об этом пишет Sky news, сообщает Новое время.

Она также заявила, что поддержать Украину танками и самолетами было бы «совершенно легитимным».

Выступая на мероприятии в честь операции Anthropoid в Праге, Трасс отметила: «После холодной войны мы думали, что перевернули страницу».

"Но сейчас мы видим ужасные военные преступления, совершенные в Европе — преступления, о которых мы когда-то надеялись, что они останутся в прошлом. Перед лицом такого ужаса мы должны реагировать силой. Примирение не может быть ответом" , — заявила она.

"Мы должны обеспечить победу Украины в этой большой борьбе за свободу. Путин ведет войну не только против украинского народа, но и против основ наших обществ: свободы, суверенитета и верховенства права" , — добавила Трасс.

Она подчеркнула, что если Путин добьется успеха в Украине, «мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности».