Медуза: в Кремле снова обсуждают штурм Киева

В Кремле снова обсуждают возможный «штурм Киева» и надеются на победу в полномасштабной войне против Украины «за несколько месяцев». Об этом пишет издание Медуза со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и один источник в администрации российского диктатора Владимира Путина, сообщает Новое время.

По информации издания, «программой-минимум» для «объявления победы» в Кремле сейчас называют захват всей территории Донецкой и Луганской областей, а «программой-максимум» — «взятие под контроль Киева».

Медуза пишет, что, несмотря на поражение России в северных областях Украины, «высшее руководство России по-прежнему не отказалось от этой цели» и рассчитывает, что «к осени уже все закончится». Один из собеседников издания сказал, что у России «заведомо больше ресурсов», чем у Украины.

Собеседники издания сказали, что такие настроения распространились не только в Кремле, а и в руководстве путинской партии Единая Россия, и секретарь генсовета партии Андрей Турчак регулярно ездит на Донбасс. Он же вместе с марионеткой Кремля, главарем псевдореспублики «ДНР» Денисом Пушилиным вывесил красный флаг на администрации поселка Розевка Запорожской области Украины. На Донбасс также ездит глава политического блока Кремля Сергей Кириенко — как пишет Медуза, он готовит «референдумы» о «присоединении» так называемых Л/ДНР к стране-агрессору.